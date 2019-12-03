Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года

"Укртранснафта" и российская "Транснефть" во вторник договорились о продлении срока договора по транспортировке нефти через Украину еще на 10 лет - до 1 января 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

Документ подписали в Загребе генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

Кроме пролонгации договора, подписанное дополнительное соглашение актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе. При этом базовые принципы сотрудничества (такие как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб) остались без изменений.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочное стабильный источник доходов «Укртранснафты»", - заявили в компании.

Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" был заключен 16 ноября 2004 года.

По данным профильного издания enkorr, в период между 1992 и 2001 годом ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49–53 млн тонн. В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн тонн/год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн тонн/год. Следовательно, с 2002 по 2010 год ежегодный транзит упал до 27–40 млн тонн. В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн тонн/год и транзит упал до 14–18 млн тонн.

Компания "Укртранснафта" принадлежит "Нафтогазу Украины". Суммарная длина магистральных нефтепроводов системы "Укртранснафты" составляет 4 767 км, количество нефтеперекачивающих станций - 51. Нефтетранспортная система включает 11 резервуарных парков суммарным объемом 1 083 тыс. куб. м.