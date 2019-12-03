Порошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в России

Без российского газа страна живет уже пятый год.

У Украины нет необходимости закупать российский газ. Такое мнение, выступая с трибуны Верховной Рады, высказал лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко, напомнив, что Украина уже пятый год не закупает газ в России.

«Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.