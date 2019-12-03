В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Война иллюзий
Война иллюзий
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
ГлавнаяПолитика

Зеленский созвал СНБО для подготовки к нормандской встрече

Парижский саммит состоится меньше чем через неделю.

Зеленский созвал СНБО для подготовки к нормандской встрече
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на правоохранительной конференции во вторник.

"Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент созывает Совет национальной безопасности и оборон. Готовимся к встрече в нормандском формате", - сказал он.

Напомним, что лидеры Украины, Франции, Германии и России 9 декабря встретятся в Париже, чтобы обсудить мирное урегулирование на Донбассе.

Это будет первый за три года саммит "нормандской четверки".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также