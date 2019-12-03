Зеленский созвал СНБО для подготовки к нормандской встрече

Парижский саммит состоится меньше чем через неделю.

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на правоохранительной конференции во вторник.

"Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент созывает Совет национальной безопасности и оборон. Готовимся к встрече в нормандском формате", - сказал он.

Напомним, что лидеры Украины, Франции, Германии и России 9 декабря встретятся в Париже, чтобы обсудить мирное урегулирование на Донбассе.

Это будет первый за три года саммит "нормандской четверки".