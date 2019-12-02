​Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины, - Кулеба

Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Коммюнике нормандского саммита - лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам нормандской встречи подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", - добавил он.

Саммит лидеров "нормандской четверки" состоится в Париже 9 ноября. Среди тем саммита президент Зеленский назвал деоккупацию Донбасса, возвращение пленных и дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе.