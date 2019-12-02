САП начала расследование из-за разговора Юзика с начальником полиции Кривого Рога

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на журналистский запрос издания "Судебный репортер", сообщает Радио Свобода.

По заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе ГПУ.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.

Это обращение было оформлено как заявление о совершении уголовного преступления и касалось публикации на телеграмм-канале исключенного из фракции "Слуга народа" депутата Антона Полякова.

Напомним, что Поляков выложил в сеть запись, на которой Юзик "учит" начальника полиции Кривого Рога Сергея Лукашова. На записи звучат фразы вроде "Делай это по моей команде", "Кто из прокурорских будет мешать, Труба будет вносить по ним".

Сам депутат настаивает, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога и никаких угроз по задействованию других силовых органов не было.