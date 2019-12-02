Война иллюзий
Война иллюзий
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
ГлавнаяПолитика

Место голосования теперь можно изменить онлайн и сразу на два тура

Для создания порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение.

Место голосования теперь можно изменить онлайн и сразу на два тура
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа на фейсбуке.

На очередном заседании комиссия утвердила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Теперь избиратели смогут подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме.

Кроме того, избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Глава комиссии Олег Диденко отметил, что для создания обновленного порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение, проводились открытые совещания.

Кроме того, Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации обновленного порядка.

Напомним, Министерство цифровой трансформации разрабатывает проект e-vote и планирует на ближайших местных выборах протестировать электронное голосование.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также