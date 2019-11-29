Минцифры на местных выборах протестирует электронное голосование

Министерство цифровой трансформации разрабатывает проект e-vote и планирует на ближайших местных выборах протестировать электронное голосование.

Об этом в интервью LB.ua рассказал вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Да, апробируем в каком-то регионе, на каком-то участке. На местных выборах возможно создать в каком-то регионе цифровой округ. Люди, которые живут в этом округе, смогут подать заявку для того, чтобы проголосовать в режиме онлайн. Как это физически реализовать? Будем над этим работать", - отметил Федоров.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что местные выборы по всей стране могут пройти в конце весны следующего года.