Презентация iPhone 11 Pro. Рассказываем о новинке

Не успели стартовать продажи iPhone 11 Pro, как он уже пользуется необычайной популярностью. Ажиотаж вокруг смартфона вызвали новая темно-зеленая расцветка, сверхпроизводительный процессор A13 Bionic, улучшенная автономность и тройная камера. Подробнее о новинке расскажет интернет-магазин stylus.ua.

Дизайн iPhone 11 Pro: монолитный корпус, улучшенная защита от воды и новая расцветка

Компания Apple отказалась от глянцевого корпуса, решив сделать iPhone 11 Pro матовым, вышло довольно неплохо. Новинка получила монолитную конструкцию из сверхпрочного стекла и стали.

Смартфон выдерживает погружение под воду до четырех метров на полчаса, в прошлогодней модели была защита до двух метров. Модельный ряд включает четыре расцветки — Silver, Space Gray, Gold и новую Midnight Green (темно-зеленая).

5,8-дюймовый дисплей Super Retina XDR

Экран нового Айфона называется Super Retina XDR. Теперь при активированном режиме HDR максимальный показатель яркости составляет 1200 нит, в стандартном режиме — 800 нит, что гарантирует комфортную работу с устройством даже в самый яркий солнечный день. Контрастность находится в пределах 1:2 000 000 (была 1:1 000 000), оттенки стали еще насыщеннее, цветопередача реалистичнее.

Возможности нового процессора A13 Bionic

Айфон 11 Про работает под управлением 4-ядерного A13 Bionic, новый чип готов выполнять 1 триллион операций в секунду. Производитель оснастил смартфон 6 ГБ ОЗУ, а максимальный объем встроенного хранилища составил 512 ГБ, еще есть версии на 64 и 256 Гб.

Увеличенная автономность

Объем аккумулятора увеличился с 2 658 мАч (в Айфон ХС) до 3 190 мАч. Благодаря такой емкости и использованию энергоэффективного процессора смартфон работает на 4 часа дольше Айфон ХС.

iPhone 11 Pro: ночной режим, улучшенный эффект боке и другие особенности камеры

Новый Айфон получил тройную камеру, каждый объектив по 12 Мп. С новым аппаратным обеспечением удалось реализовать ночной режим, в нем можно делать качественные фото без шума и зернистости при плохом свете и в помещении. Улучшилась фотосъемка в режиме «Портрет».

Фронтальная камера получила модуль на 12 Мп, она поддерживает видеосъемку в разрешении 4К (в iPhone XS было Full HD) и в формате slow-mo на скорости 120 к/с.

Цена iPhone 11 Pro в Украине и старт продаж

Стоимость устройства зависит от выбранного объема памяти, за комплектацию 6/64 Гб придется отдать 999 долларов, но в Украине цена будет немного выше. На сайте stylus.ua купить новинку можно прямо сейчас.