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Монако стало первой страной в мире, полностью покрытой 5G

Территория княжества составляет всего 2,6 кв. м.

Монако стало первой страной в мире, полностью покрытой 5G
Фото: akchabar.kg

Монако стало первой страной в мире, вся территория которой покрыта сетью 5G.

Le Monde пишет, что мобильный оператор Monaco Telecom установил 23 антенны 5G, которые покрывают все 2,6 кв. км территории княжества. Это почти вдвое меньше, чем количество антенн для связи четвертого поколения (4G), установленных на территории государства.

Для обеспечения покрытия сетью 5G использовалось оборудование китайской компании Huawei.

В сентябре прошлого года оператор Monaco Telecom, которым владеет французский миллиардер Ксавье Ниль, подписал соглашение с Huawei, чтобы сделать крошечное княжество Монако первой страной в Европе и мире, полностью покрытой сетью 5G.

На днях президент Monaco Telecom Этьен Франци на торжественной церемонии заявил, что поставленная задача была успешно выполнена.

Напомним, президент Петр Порошенко 17 мая подписал указ о начале работы по внедрению технологии 5G в Украине.

Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз. В ведущих технологических компаниях мира, в США, Японии, Южной Корее и Китае надеются, что технология 5G значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

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