Что выбирают IT-компании: фриланс или аутстаффинг. Мнение CEO GTM Plus Нели Ковбасы

Делегирование мелких задач бизнеса фрилансерам и аутсорсерам - мировой тренд, который стимулируют высокие технологии. По данным Всемирной организации труда в 2017 году фрилансеры составляли 17% глобального рынка занятости, а в некоторых странах – таких, как США и Япония, их доля достигала 40% всего работающего населения. Сегодня в США и Европе более 162 млн. человек работают удаленно, а по прогнозам консалтинговой компании Ernst & Young к 2020 году каждый пятый работник в мире будет внештатным.

Несмотря на очевидные преимущества удаленного сотрудничества, не все компании готовы принять такой формат. Так, в Yahoo! несколько лет назад отказались работать с фрилансерами, чтобы увеличить скорость работы с проектами и повысить качество продукта. Аналогичные решения приняли в HP, IBM и Reddit, которые сегодня только на некоторые проекты приглашают сторонних подрядчиков и консультантов.

Amazon, Cisco, Github, Mozilla продолжают расширять свою команду за счет фрилансеров. Для того, чтобы работа с ними была максимально продуктивной и полезной, используют системы учета задач и коммуникаций, с еще два раза в год организуют корпоративных отдых.

«В 2019 году Украина продолжает лидировать на рынке удаленного программирования, выполняя треть заказов, приходящихся на Восточную Европу, - говорит CEO компании GTM Plus Неля Ковбаса. – Крупнейшими центрами удаленной разработки в 2018 году стали города Киев и Харьков, на долю которых приходилось 6% от всего объема заказов. Это говорит о высоком потенциале Украины на мировом рынке IT.

В то же время в мире до сих пор не хватает хороших специалистов в IT-сфере. Поэтому многие компании продолжают делать ставки на увеличение числа удаленных сотрудников. При этом высокие требования предъявляют к способу организации работы - главным критерием остается синхронизация всех отделов. Сегодня мы наблюдаем тенденцию перехода от сотрудничества с фрилансерами к аутстаффингу, когда компании привлекают к работе над проектами внештатных специалистов и при этом полностью контролируют ситуацию. Так, в странах ЕС аутстаффинг трудоустраивает почти 7 млн работников в год, а в США сегодня функционируют несколько тысяч компаний-аустафферов, общий штат которых превышает 2.5 млн. человек. Большинство японских корпораций держат в штате не более 30% реальной численности сотрудников, а в некоторых зарубежных компаниях более 80% персонала состоят в штате аутстаффингового агентства».