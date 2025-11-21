МЗС: Україна вітає міжнародні санкції проти російських провайдерів хостингу, які сприяють кіберзлочинності та пропаганді РФ

Санкції є важливим внеском у спільну боротьбу з кіберзлочинністю та шкідливою діяльністю РФ.

У МЗС України відреагували на запроваджені санкції Британії, США та Австралії проти проти російських провайдерів хостингу "Media Land LLC" та "ML.Cloud LLC".

Про це ідеться у заяві зовнішньополітичного відомства України.

"Міністерство закордонних справ України вітає рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки та Австралії про запровадження санкцій щодо російських провайдерів хостингу, які свідомо допускають зловживання (bulletproof hosting) і таким чином сприяють кіберзлочинності, – "Media Land LLC" та "ML.Cloud LLC", а також чотирьох пов’язаних із ними фізичних осіб", – ідеться у заяві МЗС.

Окремо Україна вітає рішення про обмежувальні заходи щодо "AEZA Group", російського провайдера хостингу, який підтримує діяльність "Агентства соціального проєктування", що поширює прокремлівську пропаганду та здійснює інформаційно-психологічні операції проти України та західних демократичних держав.

Слід зазначити, що Україна вже застосувала національні санкції проти цієї компанії Указом Президента України від 23 серпня 2025 року.

У МЗС України наголосили, що ці рішення є важливим внеском у спільну боротьбу з кіберзлочинністю та шкідливою діяльністю РФ у цифровому просторі. Вони також сприяють обмеженню діяльності російських структур, задіяних у гібридній агресії.

"В умовах зростаючої інтенсивності кампаній кібер- та гібридної агресії РФ і посилення тиску на Європу, такі кроки є вагомим практичним внеском у зміцнення міжнародної безпеки та захист демократичного устрою", – зазначають у МЗС.

Україна залишається відданою спільним зусиллям із державами-членами ЄС і НАТО та іншими партнерами у протидії російським загрозам у кіберпросторі, прагнучи побудови безпечного, стійкого та захищеного цифрового середовища.