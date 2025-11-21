Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
МЗС: Україна вітає міжнародні санкції проти російських провайдерів хостингу, які сприяють кіберзлочинності та пропаганді РФ

Санкції є  важливим внеском у спільну боротьбу з кіберзлочинністю та шкідливою діяльністю РФ.

МЗС: Україна вітає міжнародні санкції проти російських провайдерів хостингу, які сприяють кіберзлочинності та пропаганді РФ
Фото: Вікіпедія

У МЗС України відреагували на запроваджені санкції Британії, США та Австралії проти проти російських провайдерів хостингу "Media Land LLC" та "ML.Cloud LLC".

Про це ідеться у заяві зовнішньополітичного відомства України.

"Міністерство закордонних справ України вітає рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки та Австралії про запровадження санкцій щодо російських провайдерів хостингу, які свідомо допускають зловживання (bulletproof hosting) і таким чином сприяють кіберзлочинності, – "Media Land LLC" та "ML.Cloud LLC", а також чотирьох пов’язаних із ними фізичних осіб", – ідеться у заяві МЗС.

Окремо Україна вітає рішення про обмежувальні заходи щодо "AEZA Group", російського провайдера хостингу, який підтримує діяльність "Агентства соціального проєктування", що поширює прокремлівську пропаганду та здійснює інформаційно-психологічні операції проти України та західних демократичних держав. 

Слід зазначити, що Україна вже застосувала національні санкції проти цієї компанії Указом Президента України від 23 серпня 2025 року.

У МЗС України наголосили, що ці рішення є важливим внеском у спільну боротьбу з кіберзлочинністю та шкідливою діяльністю РФ у цифровому просторі. Вони також сприяють обмеженню діяльності російських структур, задіяних у гібридній агресії.

"В умовах зростаючої інтенсивності кампаній кібер- та гібридної агресії РФ і посилення тиску на Європу, такі кроки є вагомим практичним внеском у зміцнення міжнародної безпеки та захист демократичного устрою", – зазначають у МЗС.

Україна залишається відданою спільним зусиллям із державами-членами ЄС і НАТО та іншими партнерами у протидії російським загрозам у кіберпросторі, прагнучи побудови безпечного, стійкого та захищеного цифрового середовища.

  • Санкції Британії, Автралії та США спрямовані проти російського сервісу Media Land, що надає так званий bulletproof hosting — серверну інфраструктуру, яка дає змогу кіберзлочинцям уникати виявлення та блокування. США також ввели обмеження проти керівників Media Land і трьох афілійованих компаній у координації з ФБР.
