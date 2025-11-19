США, Австралія і Британія запровадили санкції проти російської кіберінфраструктури

США, Австралія та Великобританія оголосили про узгоджений пакет санкцій проти російської кіберзлочинної інфраструктури, яка забезпечує проведення атак із використанням програм-вимагачів.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Санкції спрямовані проти російського сервісу Media Land, що надає так званий bulletproof hosting — серверну інфраструктуру, яка дає змогу кіберзлочинцям уникати виявлення та блокування. США також ввели обмеження проти керівників Media Land і трьох афілійованих компаній у координації з ФБР.

В американському Мінфіні заявили, що Media Land підтримувала діяльність низки найбільш активних груп-операторів ransomware, серед яких LockBit, BlackSuit та Play. Також її інфраструктура використовувалася під час DDoS-атак на компанії та об’єкти критичної інфраструктури у США.

Так, директор Media Land Олександр Волосовик відомий на кіберфорумах під псевдонімом Yalishanda, він забезпечував сервери для ransomware-угруповань і допомагав їм розв’язувати технічні проблеми. Співробітник компанії Кирило Затолокін, за інформацією американської влади, збирав оплату від клієнтів і координував роботу з іншими кіберзлочинцями. Під санкції також потрапила Юлія Панкова, яка, за даними OFAC, знала про діяльність Волосовика і допомагала йому з фінансами й юридичними питаннями.

Санкції охопили пов’язані структури — ML Cloud, Media Land Technology та дата-центр Kirishi.

Окремо США та Велика Британія внесли до санкційного списку британську компанію Hypercore Ltd., яка, як стверджують, була створена на замовлення російської структури Aeza Group після того, як її саму раніше внесли до санкційних списків. Вашингтон також оголосив санкції проти нового директора Aeza Максима Макарова, Іллі Закірова, який допомагав обходити обмеження, а також проти двох компаній — сербської Smart Digital Ideas DOO та узбецької Datavice MCHJ.