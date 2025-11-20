CNN: Трампа й Ванса не запросили на похорон Діка Чейні

На похороні будуть присутніми усі четверо живих колишніх віцепрезидентів та двоє колишніх президентів.

Колишні президенти та політики з обох партій у четвер зберуться у Вашингтоні на похорон ексвіцепрезидента США Діка Чейні.

Як пише CNN із посиланням на співрозмовників, ані президент Дональд Трамп, ані віцепрезидент Джей Ді Венс не отримали запрошення на похорон.

Чейні отримає повні військові почесті на меморіальній службі, яка, як очікується, збере двопартійну еліту вашингтонських високопосадовців.

За запрошеннями очікується понад 1 000 гостей на похороні, що відбудеться у четвер вранці в Національному соборі Вашингтона. Серед присутніх будуть усі четверо живих колишніх віцепрезидентів та двоє колишніх президентів.

Свою повагу віддадуть колишні президенти Джордж Буш-молодший та Джо Байден, а також колишні віцепрезиденти Камала Гарріс, Майк Пенс, Ал Гор і Ден Квейл.

Очікується присутність кількох суддів Верховного суду, включно з головним суддею Джоном Робертсом. Також будуть численні колишні й нинішні члени Кабінету міністрів різних адміністрацій США та лідери Конгресу з обох партій. Передбачають, що прийдуть спікер-емерит Ненсі Пелосі, лідер більшості в Сенаті Джон Тун та колишній лідер Мітч Макконнелл.

Похорон Чейні відбудеться об 11:00 за східним часом. Серед промовців – Джордж Буш, його дочка, колишня конгресвумен Ліз Чейні, та деякі з його онуків.

Чейні, який був віцепрезидентом у Джорджа Буша з 2001 до 2009 року, помер 3 листопада у віці 84 років. До цього він був міністром оборони, керівником апарату Білого дому та конгресменом від Вайомінгу.

Його вважали одним із найвпливовіших віцепрезидентів в історії, але його роль як архітектора війни в Іраку зробила його дуже непопулярним на момент виходу з посади та закріпила суперечливу спадщину.

Хоча офіційні державні похорони зазвичай включають запрошення від Білого дому, відсутність Трампа не є несподіваною.

Чейні був переконаним консерватором і підтримав кампанію Трампа у 2016 році. Але останніми роками він став відкритим критиком Трампа, особливо після того, як його донька Ліз Чейні потрапила в немилість президента через роль у розслідуванні Конгресом штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

У 2022 році Чейні назвав Трампа боягузом і заявив, що "ніхто не становить більшої загрози нашій республіці". Трамп публічно не висловив співчуття та не прокоментував смерть Чейні.

Білий дім стримано відреагував на смерть, заявивши, що Трамп "поінформований" про подію та що прапори були приспущені.