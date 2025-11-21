В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Sky News: Трамп і Зеленський обговорять "мирний план" наступного тижня

Спершу український президент проведе розмову з європейцями. 

Sky News: Трамп і Зеленський обговорять "мирний план" наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Президенти України і США збираються провести телефонну розмову для обговорення "мирного плану". Вона може відбутися наступного тижня, повідомили співрозмовники Sky News серед європейців. 

До перемовин з Дональдом Трампом Володимир Зеленський проведе консультації з лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. За даними співрозмовників медіа, оприлюднені в пресі пропозиції "мирного плану" розкритикували вчора на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. 

Особливо різкі заперечення пролунали від Польщі, Італії, Франції, Литви і Німеччини. 

  • Офіційно положення плану не публікували. Повний зміст оприлюднили в медіа, зокрема газета Financial Times. Судячи з опублікованого, Росія хоче отримати Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а Запорізьку і Херсонську – в тій частині, яку вона встигла окупувати. Україна буде змушена відмовитися від НАТО, що має бути закріплене і в її Конституції, і в статуті Альянсу. Також вона повинна буде скоротити армію до 600 000. Загалом план містить 28 пунктів. 
