Sky News: Трамп і Зеленський обговорять "мирний план" наступного тижня

Президенти України і США збираються провести телефонну розмову для обговорення "мирного плану". Вона може відбутися наступного тижня, повідомили співрозмовники Sky News серед європейців.

До перемовин з Дональдом Трампом Володимир Зеленський проведе консультації з лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. За даними співрозмовників медіа, оприлюднені в пресі пропозиції "мирного плану" розкритикували вчора на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Особливо різкі заперечення пролунали від Польщі, Італії, Франції, Литви і Німеччини.