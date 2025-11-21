Sky News: Трамп і Зеленський обговорять "мирний план" наступного тижня

Президенти України і США збираються провести телефонну розмову для обговорення "мирного плану". Вона може відбутися наступного тижня, повідомили співрозмовники Sky News серед європейців.
До перемовин з Дональдом Трампом Володимир Зеленський проведе консультації з лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. За даними співрозмовників медіа, оприлюднені в пресі пропозиції "мирного плану" розкритикували вчора на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.
Особливо різкі заперечення пролунали від Польщі, Італії, Франції, Литви і Німеччини.
- Офіційно положення плану не публікували. Повний зміст оприлюднили в медіа, зокрема газета Financial Times. Судячи з опублікованого, Росія хоче отримати Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а Запорізьку і Херсонську – в тій частині, яку вона встигла окупувати. Україна буде змушена відмовитися від НАТО, що має бути закріплене і в її Конституції, і в статуті Альянсу. Також вона повинна буде скоротити армію до 600 000. Загалом план містить 28 пунктів.