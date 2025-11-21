Канцлер Німеччини обговорив із Трампом мирний план від США

«Ми погодили наступні кроки на рівні радників», - повідомив Мерц.

Фрідріх Мерц та Дональд Трамп

21 листопада канцлер ФРН Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Мерца, бесіда була «хороша і конфіденційна».

«Ми погодили наступні кроки на рівні радників. Тепер я поінформую європейських партнерів», - додав канцлер.