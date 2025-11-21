“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
Світ

Канцлер Німеччини обговорив із Трампом мирний план від США

«Ми погодили наступні кроки на рівні радників», - повідомив Мерц.

Канцлер Німеччини обговорив із Трампом мирний план від США
Фрідріх Мерц та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

21 листопада канцлер ФРН Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Мерца, бесіда була «хороша і конфіденційна».

«Ми погодили наступні кроки на рівні радників. Тепер я поінформую європейських партнерів», - додав канцлер.

  • Того ж дня Мерц обговорив американський план із Зеленським, а також Кіром Стармером і Еммануелем Макроном.
  • Також пропозиції американців стали предметом розмови між Зеленським, президенткою Єврокомісії і очільником Євроради.
  • Тепер має відбутися розмова українського президента безпосередньо із Трампом.
  • План США із 28 пунктів передбачає, що, зокрема, нашій державі доведеться відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію, віддати Росії деякі свої території. 
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що зараз один із найважчих моментів в історії України і що наша держава зазнає великого тиску.
﻿
