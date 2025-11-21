Канцлер Німеччини обговорив із Трампом мирний план від США

21 листопада канцлер ФРН Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
За словами Мерца, бесіда була «хороша і конфіденційна».
«Ми погодили наступні кроки на рівні радників. Тепер я поінформую європейських партнерів», - додав канцлер.
- Того ж дня Мерц обговорив американський план із Зеленським, а також Кіром Стармером і Еммануелем Макроном.
- Також пропозиції американців стали предметом розмови між Зеленським, президенткою Єврокомісії і очільником Євроради.
- Тепер має відбутися розмова українського президента безпосередньо із Трампом.
- План США із 28 пунктів передбачає, що, зокрема, нашій державі доведеться відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію, віддати Росії деякі свої території.
- У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що зараз один із найважчих моментів в історії України і що наша держава зазнає великого тиску.