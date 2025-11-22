The Guardian: Трамп призначив Дена Дрісколла спеціальним представником

Наступного тижні він із генералами може полетіти у Москву для обговорення "мирного плану" Трампа.

Президент США Дональд Трамп призначив міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла новим спеціальним представником. Той разом із генералами наступного тижня може полетіти у Москву, щоб обговорити "мирний план".

Як пише The Guardian з посиланням на американські джерела, Дрісколл є однокурсником віцепрезидента США Джей Ді Венса. Їх вважають друзями.

За словами американських джерел, група генералів США, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня, щоб обговорити "мирний план" з Кремлем.

Видання зазначає, що президент Трамп дотримується "агресивних термінів" для припинення війни в Україні і має намір чинити "безпрецедентний тиск на Київ".

Путін підтвердив у п'ятницю, що Москва отримала копію плану США.

Людина, близька до Кремля, заявила, що хоча Путіну "подобаються" загальні контури мирної пропозиції, вона не відповідає іншим вимогам Кремля.