Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Венсом і міністром сухопутних військ США

"Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - повідомив президент.

Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Венсом і міністром сухопутних військ США
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

21 листопада Володимир Зеленський провів розмову віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

За словами глави держави, перемовини тривали майже годину.

«Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами», - зазначив Зеленський.

Він додав, що сторони домовилися, що «разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним». 

«Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7», - запевнив глава держави.

  • Напередодні тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і міністр армії США Ден Дрісколл зустрілися з керівництвом України. За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».
  • 21 листопада Зеленський заявив про тиск на Україну і ризик втрати ключового партнера.
  • Перед цим стало відомо, що США вимагають від Києва підписати мирний план на невигідних нашій державі умовах.
