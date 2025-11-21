Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Венсом і міністром сухопутних військ США

"Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - повідомив президент.

21 листопада Володимир Зеленський провів розмову віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.

За словами глави держави, перемовини тривали майже годину.

«Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами», - зазначив Зеленський.

Він додав, що сторони домовилися, що «разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним».

«Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7», - запевнив глава держави.