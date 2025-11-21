Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Венсом і міністром сухопутних військ США

21 листопада Володимир Зеленський провів розмову віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом.
За словами глави держави, перемовини тривали майже годину.
«Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами», - зазначив Зеленський.
Він додав, що сторони домовилися, що «разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним».
«Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7», - запевнив глава держави.
- Напередодні тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс і міністр армії США Ден Дрісколл зустрілися з керівництвом України. За словами Девіс, відбулися «надзвичайно конструктивні переговори».
- 21 листопада Зеленський заявив про тиск на Україну і ризик втрати ключового партнера.
- Перед цим стало відомо, що США вимагають від Києва підписати мирний план на невигідних нашій державі умовах.