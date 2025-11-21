В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні

Відповідні доручення від глави уряду отримали міністерства, ОВА і компанії.

Свириденко: очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: Телеграм прем'єр-міністра України

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко після наради з головами ОВА щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.

«Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні», - зазначила Свириденко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies