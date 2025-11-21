Свириденко: очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні

Відповідні доручення від глави уряду отримали міністерства, ОВА і компанії.

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко після наради з головами ОВА щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.

«Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні», - зазначила Свириденко.