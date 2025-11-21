Свириденко: очікуємо на скорочення відключень світла у найближчі дні

У найближчі дні можуть зменшити відключення світла.
Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко після наради з головами ОВА щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів.
«Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях. Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні», - зазначила Свириденко.
- Тим часом Укренерго попередило, що 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії, для населення - обсягом від 1 до 3,5 черг.