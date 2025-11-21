Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в енергокомпанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг
Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. В "Укренерго" радять споживачам стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – додають в компанії.
- Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Харківщині та Дніпропетровщині.