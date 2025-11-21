В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
"Укренерго": Завтра графіки відключень світла діятимуть у більшості регіонів України обсягом до 3,5 черг

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Львів без світла, 10 жовтня
Фото: Роман Балук

Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – нагадують в енергокомпанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. В "Укренерго" радять споживачам стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", – додають в компанії.
