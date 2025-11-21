Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Розвідка: заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Розвідка: заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає

Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці в Росії.

Розвідка: заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає
Фото: СЗРУ

Заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає: на кінець вересня вона перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. 

Як розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни.

"Найбільше постраждали будівельні компанії, де затримки фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. У кількох областях робітники оголошували страйки через невиплати. Добувна промисловість також у кризі: сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень", – кажуть у СЗР.

Компанії дедалі частіше економлять на персоналі: переводять співробітників на чотириденний тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески. 

За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – повністю.

Медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій. У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери.

Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними.
