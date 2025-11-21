Розвідка: заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає

Заборгованість із зарплат у Росії стрімко зростає: на кінець вересня вона перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому.

Як розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, це вже не окремі випадки, а системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни.

"Найбільше постраждали будівельні компанії, де затримки фіксуються навіть на великих інфраструктурних проєктах. У кількох областях робітники оголошували страйки через невиплати. Добувна промисловість також у кризі: сотні шахтарів залишилися без роботи після масових скорочень", – кажуть у СЗР.

Компанії дедалі частіше економлять на персоналі: переводять співробітників на чотириденний тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, скорочують премії або переводять на трудові договори, щоб зменшити витрати на соціальні внески.

За даними опитувань, 20 % працівників втратили частину бонусів, ще 9 % – повністю.

Медики та вчителі повідомляють про різке падіння доходів через скорочення надбавок і премій. У багатьох регіонах зарплати лікарів і педагогів знизилися на десятки відсотків, що викликає невдоволення та відчуття несправедливості серед працівників соціальної сфери.

Загальна картина демонструє глибоку нестабільність ринку праці: борги, скорочення та нові форми економії стають нормою, а перспективи залишаються негативними.