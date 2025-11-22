Президент США Дональд Трамп та новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані зустрілися в Овальному кабінеті за присутності представників преси.

Як пише Reuters, особисте спілкування політичних ворогів виявилося набагато теплішим, аніж очікувалося: Трамп охоче тиснув демократу руку, заявив, що в них "виявилося більше спільного, ніж здавалося", і додав, що обидва мають спільний інтерес - розвиток і процвітання Нью-Йорка.

У Мамдані запитали, чи вважає він Трампа "фашистом", після чого господар Білого дому пожартував, що "нічого страшного, можеш просто сказати так, це простіше, ніш довго пояснювати", що викликало сміх.

Американські ЗМІ, описуючи зустріч, не втрималися від порівняння із приїздом до Вашингтона у лютому Президента України Володимира Зеленського - вони дивуються, чому Трамп так холодно і скандально прийняв союзника, а зараз настільки тепло і невимушено говорить із опонентом.