Венс: "мирний план" повинен зупинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив свою позицію щодо мирного плану Трампа між Україною та Росією. За його словами, будь-який мирний план має зупинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України.

Про це Джей Ді Венс написав у мережі "Х".

"Будь-який мирний план між Україною та Росією має: зупинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України. Бути прийнятним як для Росії, так і для України. Максимізувати шанси на те, що війна не поновиться", – ідеться у заяві Венса.

Він додав, що критика мирних програм часто не розуміє їхню суть або перекручує реальність на місцях.

"Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або перекручує якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога вже близько", – каже Віцепрезидент.

Венс додав, що "мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у світі фантазій. Його можуть забезпечити лише розумні люди, які реально оцінюють ситуацію.