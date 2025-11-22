Мінфін висловився проти підняття зарплати вчителів до 3 "мінімалок"

Стане "непідйомним" та створить "небезпечний прецедент" для інших бюджетних сфер.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час засідання комітету Верховної Ради з питань освіти розкритикував пропозицію щодо підвищення зарплати вчителям до рівня трьох "мінімалок".

Як пише "Економічна правда", в уряді вважають, що цей крок стане непідйомним тягарем для українського бюджету і створить "небезпечний прецендент" для інших працівників бюджетної сфери.

Мінфін порахував, що у 2027 році для продовження тенденції підвищення доведеться знайти додаткові 92,6 млрд гривень. А щоб забезпечити такий же рівень зарплат в охороні здоров'я, соціальному захисті та культурі, потрібно буде виділити ще близько 100 мільярдів.

У профспілці освітян вважають, що вчителів хочуть залишити без обіцяного підвищення зарплати, але при цьому навантаження на них зросте, а трудові договори стануть строковими.