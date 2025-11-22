Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Свириденко: конкурс на наглядову раду “Енергоатома” пройде за повною, а не скороченою процедурою

Так домовились Кабмін та міжнародні партнери задля відновлення довіри. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року.

Юлія Свириденко
Фото: Олександр Ратушняк

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко ввечері 22 листопада повідомила, що конкурс на наглядову раду “Енергоатома” пройде за повною, а не скороченою процедурою.

“У результаті консультацій з нашими міжнародними партнерами ми домовилися, що задля відновлення довіри навколо НАЕК «Енергоатом» нам необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що ці рекомендації закріплені у листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.

“Ми вдячні за залученість наших партнерів, та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління вимагає виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього”, – зазначила глава Кабміну.

За її словами, на період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» у повній взаємодій з партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією.

Також Свириденко зауважила, що ці зміни є частиною плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній, зокрема в енергетичній сфері.
