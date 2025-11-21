15 годин без світла, і це ще немає морозів. Під прицілом українські АЕС

Москва хоче зупинити атомні станції України. Кремль систематично руйнує мережі передачі електроенергії. Дійшло до того, що росіяни перебили одну ЛЕП Південноукраїнської атомної станції. Це не спричинило аварії, але занепокоїло МАГАТЕ. Ще дві атомні станції України мусять працювати на зниженій потужності. Як наслідок — графіки знеструмлення стають суворішими.

Удар по західних областях

У середу, 19 листопада, росіяни випустили по Україні близько пів тисячі дронів і ракет. Найдужчий удар припав на Львівщину, Тернопільщину й Івано-Франківщину. Українська протиповітряна оборона продемонструвала колосальну ефективність. Збити й посадити вдалося понад 92 % дронів і ракет. У цій атаці росіяни також використали одну балістичну ракету, вона влучила у ціль.

Фото: ДСНС Рятувальник працює на об’єкті, пошкодженому внаслідок атаки РФ на Львівщину 19 листопада 2025.

«Хотілося б знову звернутися до партнерів щодо постачання нам зенітних і ракет до авіації. У цій атаці також працювали винищувачі F-16 і Mirage, знищили значну кількість російських крилатих ракет. Ми потребуємо більше цих засобів, щоб захищати наші регіони», — сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Росіяни забрали життя десятків людей у Тернополі. Горішні поверхи житлового будинку знесла ракета Х-101. З-під завалів вдалося визволити чоловіка, він вижив. Із середи по п'ятницю в місті дні жалоби. Роботи на місці влучання тривають: під завалами ще можуть перебувати люди, тож їх розбирають вручну.

«Удар по Тернополю — це тиск на населення. Щоб люди вимагали припинити війну вже на будь-яких умовах. Тобто це намагання Кремля вплинути на емоційний стан суспільства», — переконаний голова керівної ради Центру безпекових досліджень CENSS Вадим Черниш.

Кривава атака на Тернопіль збіглася з публікацією міжнародними медіа так званого мирного плану Віткоффа — Дмитрієва. Усі журналістські матеріали базуються на таємних джерелах: ні в Києві, ні в Москві, ні у Вашингтоні офіційно інформацію не підтверджують. План складається з понад двох десятків пунктів, які фактично дублюють російські вимоги.

Фото: ДСНС Наслідки удару по житловому будинку в Тернополі 19 листопада

Під прицілом атомні станції

19 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти в сімох областях. Зокрема, на Львівщині, Тернопільщині й Івано-Франківщині. Москва посилила удари по заходу України: ворог намагається уразити інфраструктуру транзитних регіонів. Через них електроенергію передають далі на схід.

На заході розташовані дві атомні станції — Рівненська і Хмельницька. Уже майже два тижні обидві працюють на зниженій потужності. Генерують менше електроенергії, бо росіяни кілька разів атакували підстанції, що є критично важливими для ядерної безпеки та захищеної роботи АЕС.

Унаслідок атаки 19 листопада ситуація загострилася ще дужче. Рівненська та Хмельницька атомні станції знову знизили потужність генерації електроенергії, що свідчить про нові руйнування систем передачі.

За даними МАГАТЕ, практично половина українських атомних блоків (чотири з дев'ятьох) тепер не можуть працювати на повну. Міжнародні фахівці називають ситуацію на АЕС нестабільною.

В опалювальний сезон атомні станції забезпечують 55–60 % генерації електроенергії в Україні.

Фото: EPA/UPG Відключення електроенергії внаслідок російського обстрілу в Харкові, 8 листопада 2025 року.

«Таке відбувається вперше в історії. Раніше потужність певних блоків обмежувалася під час ремонтів ліній, чогось планового. Але зараз це триває вже занадто довго й охоплює все більше енергоблоків. Я дуже сподіваюся, що буде реакція МАГАТЕ і не просто констатація факту. Ситуація насторожує», — вважає генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко.

Росіяни підвищують ставки і наражають на небезпеку весь континент. Під час атаки 19 листопада Південноукраїнська атомна станція втратила зв'язок з однією високовольтною лінією. Небезпечна ситуація на АЕС не виникла, бо працювали інші з'єднання. Крім того, українські фахівці добре знають, які діяти в таких ситуаціях. Тоді ж понад десять російських дронів пролітали приблизно за кілометр від Південноукраїнської АЕС.

«Куди влучили, ми не знаємо, інформація закрита. Обладнання на лінії пов'язане з відкритими розподільними пристроями АЕС. Його легше відновлювати, ніж, наприклад, високовольтні підстанції. Одна річ — купити вимикач і замінити його, інша — везти цю велику махіну. Коли вимикається лінія, то шанс, що ми її оперативно відновимо й дамо в роботу, значно більший», — каже Олена Лапенко.

Фото: dixigroup.org Олена Лапенко

В офіційному релізі МАГАТЕ знову забула згадати, хто саме створює «нестабільності електромережі» України. А також — що за держава запускає ударні дрони біля АЕС.

Ускладнений транзит

Захід країни також важливий для стабільного імпорту електроенергії з країн ЄС. З грудня ліміт закупівель зросте до 2.3 ГВт, це дорівнює потужності понад двох великих атомних блоків. Імпорт повністю не рятує Україну від графіків знеструмлення: дефіцит занадто великий, а руйнування ліній передачі також суттєві.

Але водночас закупівлі електроенергії на європейському ринку дозволяють дещо стабілізувати систему, і це дошкуляє Росії. Москва намагається ще дужче поруйнувати енергетичні мережі західних областей, щоб імпортну електроенергію не було куди передавати.

Після атаки в середу знеструмлення спіткали західні регіони України. А в інших областях графіки стали ще суворішими. Скажімо, у Києві відключення вже тривають по 15 годин на добу. Хоч погода залишається відносно теплою і немає сильних морозів.

У четвер споживання електроенергії зменшилося майже на 3 %. Це значний показник у межах цілої країни. Однак зниження сталося не через природні умови чи дисципліну абонентів, а через суворіші графіки знеструмлення.

Фото: EPA/UPG Людина йде з ліхтариком неосвітленою вулицею під час відключення електроенергії в Києві.

Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо використовувати світло. Особливо вранці та ввечері, коли дефіцит найбільший. Важливо не вмикати одночасно потужні пристрої, бо це створює додаткове навантаження на мережу.

«Після втрати левової частки теплової генерації та постійних обстрілів Укренерго очевидно, що графіки погодинних відключень триватимуть усю зиму в середньому по 2-4 черги в більшості областей. Але прості громадяни не мають іншого вибору, як не дати ворогу зламати їх психологічно, а це запорука того, що чергова облуда Віткоффа — Дмитрієва не пройде і Трамп не матиме інших варіантів, попри все його небажання, як посилити дієвий тиск на РФ і збільшити допомогу Україні», — вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Якщо безпекова ситуація дозволяє, енергетики терміново беруться за ремонт пошкоджених об'єктів. Але росіяни часто намагаюся перешкодити: ризик повторних ударів колосальний.

Саме на час ремонтів енергетики мусять запроваджувати аварійні графіки знеструмлення. Це дозволяє залишати енергосистему керованою, і тут немає іншого варіанта.

«Максимально швидко намагаємося переходити до планових графіків подачі електричної енергії і для промисловості, і для побутових споживачів. Натепер в окремих регіонах діють до чотирьох черг, і намагаємося зменшувати їхню тривалість відповідно до виконання ремонтів», — пояснює заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Фото: mev.gov.ua заступник міністра енергетики Микола Колісник

Українська енергетика залишається пріоритетною ціллю для росіян. Вона під атакою практично щоночі. Скажімо, якщо в середу Москва атакувала об'єкти на заході, то вже у четвер дрони й ракети летіли по генерації та лініях передачі Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Пального вдосталь, але ризики серйозні

З січня до жовтня росіяни пошкодили півтори тисячі енергетичних об'єктів, повідомив Держенергонагляд. Цього ж місяця чи не вперше під атакою опинилася теплоцентраль, що працює на біомасі. По ній росіяни вдарили трьома дронами.

Також Москва атакує українські шахти. Вугільна галузь відіграє важливу роль у стабільному проходженні опалювального сезону.

«Особливо показовим став обстріл Павлограда — міста, яке забезпечує понад 90 % внутрішнього видобутку вугілля. Унаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт, а під землею на той момент перебували 2595 гірників», — зауважує колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Триває відновлення українського газовидобутку, через воєнні ризики точну інформацію не оприлюднюють. Прогнози оптимістичні, але за умови, що не буде нових потужних російських ударів.

Паралельно Україна продовжує імпорт газу з європейського ринку. На додаткові закупівлі держава витратить зо два мільярди євро, кошти поступово знаходять. Пального на ринку вдосталь, для України відкриваються нові шляхи постачання, зокрема, з Греції та Балтії.

Безсумнівно, Росія продовжуватиме атакувати українську енергетику й надалі. Важливо, щоб мешканці багатоповерхівок не лише сподівалися на ефективність ППО та вправність енергетиків. А також потурбувалися про власні оселі, час на це ще є.

Фото: Макс Требухов Багатоповерхівки на Позняках, Київ.

Фахівчиня енергетичної галузі Ольга Кошарна мешкає в Києві у висотці на 25 поверхів. Уже два тижні столиця живе за суворими графіками знеструмлення. Мешканці об'єдналися в ОСББ, до зими активно готувалися. Купили два генератори, завдяки чому під час знеструмлень працює ліфт. Подача опалення й води також не припиняється. У коридорах ОСББ установило лампи аварійного освітлення, вони працюють на акумуляторах.

«Я підготувалася. І не тільки я: оператори мобільного зв'язку, провайдери інтернету, наше ОСББ. У мене є екофлоу, світильники на акумуляторах, джерело безперебійного живлення для роутера. Туристична газова плитка, щоб зварити каву», — каже Ольга Кошарна.

Верховна Рада до кінця наступного року продовжила митні й податкові пільги на енергетичне обладнання, яке ввозять з-за кордону. Зокрема, за таке устаткування не потрібно сплачувати імпортне ПДВ. Автори ініціативи стверджують: пільги на техніку допоможуть пришвидшити ремонтні кампанії і стабілізувати ціни на внутрішньому ринку.