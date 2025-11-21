В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Міненерго: всі потужності українських електростанцій використовуються для внутрішнього споживання

У міністерстві заявили – Україна не експортує електроенергію.

Лінії електропередач
Фото: Укренерго

У Міненерго прокоментували інформацію щодо імовірного експорту електроенергії за кордон: "вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання".

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненергетики.

"Останніми днями ми отримуємо багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни.

Якщо коротко: ні, це не правда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання", – заявляють у Міненергетики.

У міністерстві наголошують, що унаслідок масованих ракетно-дронових атак ворога в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. 

"Їхні можливості виробляти електроенергію значно знизились. А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання - відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється". 

Дані про відсутність продажу Україною електроенергії можна подивитись по кожній окремій країні, з якими межує Україна:Польща, Угорщина, Румунія.  На сторінці НЕК "Укренерго" також можна побачити, що комерційний експорт української  електроенергії до сусідніх держав зараз не здійснюється.  "Українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька і польська), між ними існують технічні перетоки. Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема", – додають у Міненерго.

Також там додають, що "це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну".
