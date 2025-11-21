Цього року від приватизації очікують надходження у 10 млрд грн – це рекордний показник за роки

Кабмін розраховує, що також дозволять продавати частки в державних енергокомпаніях у приватні руки.

Цього року очікують на рекордний за десять років показник приватизації. Про це на зустрічі з журналістами 20 листопада повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Сума надходжень від цьогорічної приватизації сягне близько 10 млрд гривень. Також уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє продавати частки в державних енергетичних компаніях у приватні руки.

Зараз цей документ перебуває на розгляді енергетичного комітету.

“Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела, і ми могли це робити. Політична воля на це є, це гарний шлях. Ми з нашими міжнародними партнерами про це говорили, щоб вони свій бізнес зацікавили і самі могли допомогти з програмою фінансування для покупців таких компаній, з підвищенням зацікавленості”, – сказав міністр.