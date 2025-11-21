Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Цього року від приватизації очікують надходження у 10 млрд грн – це рекордний показник за роки

Кабмін розраховує, що також дозволять продавати частки в державних енергокомпаніях у приватні руки. 

Цього року від приватизації очікують надходження у 10 млрд грн – це рекордний показник за роки
Олексій Соболєв
Фото: facebook/Оleksii Sobolev

Цього року очікують на рекордний за десять років показник приватизації. Про це на зустрічі з журналістами 20 листопада повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. 

Сума надходжень від цьогорічної приватизації сягне близько 10 млрд гривень. Також уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, що дозволяє продавати частки в державних енергетичних компаніях у приватні руки. 

Зараз цей документ перебуває на розгляді енергетичного комітету.

“Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела, і ми могли це робити. Політична воля на це є, це гарний шлях. Ми з нашими міжнародними партнерами про це говорили, щоб вони свій бізнес зацікавили і самі могли допомогти з програмою фінансування для покупців таких компаній, з підвищенням зацікавленості”, – сказав міністр. 
﻿
