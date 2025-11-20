Сьогодні, 20 листопада, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин.

"Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні", – написала вона у телеграмі.

За її словами, уряд ухвалив ці рішення до Всесвітнього дня дитини.

Уряд посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджують механізми компенсацій і термінових виплат та створюють єдину інформаційну базу, інтегровану в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Ухвалили порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Усі установи – школи, медзаклади, молодіжні центри – отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.

Також схвалені нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип "гроші ходять за дитиною" дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн грн.

Відтепер діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

Створюють Національну раду з гарантій прав дитини – постійний орган, який координуватиме державну політику у сфері дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні. Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей.

Цього року президент Володимир Зеленський синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини, перенісши його із 1 червня на 20 листопада.