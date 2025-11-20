База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Україна просить Ватикан формалізувати посередництво у поверненні дітей з РФ

Президент Зеленський написав Папі Леву XIV відповідного листа.

Український прапор на площі Святого Петра у Ватикані
Фото: EPA/UPG

Святий Престол має стати "платформою та посередником" для повернення до України вкрадених Росією дітей. З таким проханням Україна офіційно звернулася до Ватикану.

Як пише Associated Press, Президент Володимир Зеленський написав листа Папі Римському Леву XIV із клопотанням про формалізацію ролі міста-держави у процесі пошуку та повернення додому українських дітей. 

Українська влада просить продовжити домовленість, яка існувала з попередником нинішнього понтифіка Франциском щодо того, що кардинал Матео Дзуппі виконуватиме завдання, пов'язані з гуманітарними питаннями. 

Формалізація потрібна для того, щоб Росія не могла саботувати посередництво Ватикану і була зобов'язана відповідати на запити української сторони. 

У п'ятницю папа Лев XIV планує провести авдієнцію з делегацією дітей та дорослих цивільних осіб з України.
