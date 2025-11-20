Україна просить Ватикан формалізувати посередництво у поверненні дітей з РФ

Український прапор на площі Святого Петра у Ватикані

Святий Престол має стати "платформою та посередником" для повернення до України вкрадених Росією дітей. З таким проханням Україна офіційно звернулася до Ватикану.

Як пише Associated Press, Президент Володимир Зеленський написав листа Папі Римському Леву XIV із клопотанням про формалізацію ролі міста-держави у процесі пошуку та повернення додому українських дітей.

Українська влада просить продовжити домовленість, яка існувала з попередником нинішнього понтифіка Франциском щодо того, що кардинал Матео Дзуппі виконуватиме завдання, пов'язані з гуманітарними питаннями.

Формалізація потрібна для того, щоб Росія не могла саботувати посередництво Ватикану і була зобов'язана відповідати на запити української сторони.

У п'ятницю папа Лев XIV планує провести авдієнцію з делегацією дітей та дорослих цивільних осіб з України.