Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблі та поранені (оновлено)

Наразі відомо про 5 загиблих та 3 постраждалих.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 20 листопада 2025 року

Ввечері 20 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“На зараз є підтверджена інформація про двох поранених запоріжців”, - повідомив Федоров.

Він зазначив, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський колцентр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508

Пізніше Федоров додав, що 5 людей загинули, ще 3 дістали поранень. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.