Росіяни атакували Запоріжжя, є загиблі та поранені (оновлено)

Ввечері 20 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“На зараз є підтверджена інформація про двох поранених запоріжців”, - повідомив Федоров.
Він зазначив, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
- міський колцентр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508
Пізніше Федоров додав, що 5 людей загинули, ще 3 дістали поранень. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.