Курс створений для командирів та всіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів.

У застосунку Армія+ запустили фаховий курс “Основи планування бою”. Його створили для командирів та інших військових, які беруть участь у підготовці підрозділів - від сержантського складу до молодших офіцерів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів”, - зазначили в Міноборони.

Новий курс складається з понад 35 уроків. Вони проводять військовослужбовця через усі етапи планування - від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу.

Після кожного блоку є проміжні тести, а по завершенню навчання – фінальний іспит і сертифікат, який підтверджує засвоєння знань.

Під час навчання військові дізнаються:

що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;

які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;

як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;

як правильно готувати та доводити бойовий наказ.

Курс створений командою L-1C “Вишкіл капітанів” та Військовим інститутом КНУ ім. Шевченка.