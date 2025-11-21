У застосунку Армія+ запустили фаховий курс “Основи планування бою”. Його створили для командирів та інших військових, які беруть участь у підготовці підрозділів - від сержантського складу до молодших офіцерів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів”, - зазначили в Міноборони.
Новий курс складається з понад 35 уроків. Вони проводять військовослужбовця через усі етапи планування - від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу.
Після кожного блоку є проміжні тести, а по завершенню навчання – фінальний іспит і сертифікат, який підтверджує засвоєння знань.
Під час навчання військові дізнаються:
- що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;
- які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;
- як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;
- як правильно готувати та доводити бойовий наказ.
Курс створений командою L-1C “Вишкіл капітанів” та Військовим інститутом КНУ ім. Шевченка.