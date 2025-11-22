Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

До лікарні звернувся цивільний, який напередодні постраждав від обстрілу РФ на Херсонщині

На момент ворожого удару чоловік був на подвір'ї будинку.

До лікарні звернувся цивільний, який напередодні постраждав від обстрілу РФ на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

До лікарні звернувся мешканець Білозерки на Херсонщині, який постраждав через російський обстріл. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав через атаку російського дрона вдень 17 листопада", – ідеться у повідомленні. 

У момент ворожого удару 42-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та опіки ніг. 

Потерпілого шпиталізували.
Теми: , ,
