До лікарні звернувся цивільний, який напередодні постраждав від обстрілу РФ на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав через атаку російського дрона вдень 17 листопада", – ідеться у повідомленні.

У момент ворожого удару 42-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та опіки ніг.

Потерпілого шпиталізували.