До лікарні звернувся цивільний, який напередодні постраждав від обстрілу РФ на Херсонщині

До лікарні звернувся мешканець Білозерки на Херсонщині, який постраждав через російський обстріл.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав через атаку російського дрона вдень 17 листопада", – ідеться у повідомленні.
У момент ворожого удару 42-річний чоловік перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та опіки ніг.
Потерпілого шпиталізували.
- Упродовж минулої доби на Херсонщині росіяни знову атакували 33 населені пункти області. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей.