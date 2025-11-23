Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували підрозділ ДСНС на Сумщині

Поранено рятувальника.

Росіяни атакували підрозділ ДСНС на Сумщині
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС України

На Сумщині росіяни атакували підрозділ ДСНС та житловий сектор, там виникла пожежа. Унаслідок обстрілу постраждав рятувальник.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Шосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу", – кажуть у ДСНС.

Унаслідок обстрілу одного рятувальника з попереднім діагнозом "акубаротравма" госпіталізували.

В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського БпЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Сумах через російський обстріл зафіксовано пошкодження у житловому секторі і в нежитловій будівлі.
