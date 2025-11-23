На Сумщині росіяни атакували підрозділ ДСНС та житловий сектор, там виникла пожежа. Унаслідок обстрілу постраждав рятувальник.

Про це повідомляє ДСНС України.

"У Шосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу", – кажуть у ДСНС.

Унаслідок обстрілу одного рятувальника з попереднім діагнозом "акубаротравма" госпіталізували.

В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського БпЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Сумах через російський обстріл зафіксовано пошкодження у житловому секторі і в нежитловій будівлі.