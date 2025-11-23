На Сумщині росіяни атакували підрозділ ДСНС та житловий сектор, там виникла пожежа. Унаслідок обстрілу постраждав рятувальник.
Про це повідомляє ДСНС України.
"У Шосткинському районі внаслідок нанесеного удару по одному з населених пунктів було пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувального підрозділу", – кажуть у ДСНС.
Унаслідок обстрілу одного рятувальника з попереднім діагнозом "акубаротравма" госпіталізували.
В іншому населеному пункті Шосткинського району через атаку російського БпЛА загорілася нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.
У Сумах через російський обстріл зафіксовано пошкодження у житловому секторі і в нежитловій будівлі.
- Росія упродовж цього тижня атакувала Україну понад 1050 безпілотниками, майже 1000 КАБами та запустили більше 60 ракет різних типів.