Війна

Росіяни обстріляли Слов’янськ, пошкоджено багатоповерхівки

Російські війська завдали чергового авіаудару по місту Слов’янськ Донецької області. 

Про це повідомили у ДСНС.

Поранені п’ятеро людей, серед них дві дитини.

Пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття. 

Під прицілом ворога також були Краматорськ та селище Черкаське. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин. Виникли пожежі. 

Вогнеборці ліквідували всі займання.

  • За минулу добу росіяни поранили шістьох жителів Донецької області. П’ять людей отримали поранення у Слов’янську. У Костянтинівці поранена одна людина.
