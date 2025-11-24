Поранені п’ятеро людей, серед них дві дитини.

Російські війська завдали чергового авіаудару по місту Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомили у ДСНС.

Пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття.

Під прицілом ворога також були Краматорськ та селище Черкаське. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин. Виникли пожежі.

Вогнеборці ліквідували всі займання.