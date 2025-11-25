Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині російські удари понівечили залізничну та критичну інфраструктуру

Ворог атакував область різними типами дронів. 

На Харківщині російські удари понівечили залізничну та критичну інфраструктуру
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Атаки РФ понівечили залізничну та критичну інфраструктуру.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 15-річній дівчині, яка постраждала внаслідок обстрілу в м. Харків 23 листопада.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 16 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 66 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Нова Водолага); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено критичну інфраструктуру (сел. Кочеток), 3 автомобілі (сел. Донець).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Залишилися 26 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 343 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.
