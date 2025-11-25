На Харківщині російські удари понівечили залізничну та критичну інфраструктуру

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Атаки РФ понівечили залізничну та критичну інфраструктуру.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 15-річній дівчині, яка постраждала внаслідок обстрілу в м. Харків 23 листопада.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 БпЛА типу «Герань-2»;

66 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (сел. Нова Водолага);

у Чугуївському районі пошкоджено критичну інфраструктуру (сел. Кочеток), 3 автомобілі (сел. Донець).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 32 людини. Залишилися 26 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 13 343 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки.