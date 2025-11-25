Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію

Президент США Дональд Трамп повідомив про свої наступні кроки для узгодження мирного плану у війні Росії проти України.
“З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною”, - написав Трамп.
Після цих переговорів представники Трампа мають повідомити про результати зустрічей високопосадовцям Білого дому.
Трамп запевнив, що "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".
"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення війни буде ОСТАТОЧНО укладена або перебуватиме на завершальній стадії", – зауважив президент США.
Що відомо про “мирний план”
За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.