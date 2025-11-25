Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію

Тим часом міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною.

Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп повідомив про свої наступні кроки для узгодження мирного плану у війні Росії проти України.

“З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною”, - написав Трамп.

Після цих переговорів представники Трампа мають повідомити про результати зустрічей високопосадовцям Білого дому.

Трамп запевнив, що "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення війни буде ОСТАТОЧНО укладена або перебуватиме на завершальній стадії", – зауважив президент США.

Що відомо про “мирний план”

  • За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.

  • Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.

  • 23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.

  • Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.

  • Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.

  • CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. 

  • Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.
