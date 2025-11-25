Трамп відправляє Віткоффа на переговори в Росію

Президент США Дональд Трамп повідомив про свої наступні кроки для узгодження мирного плану у війні Росії проти України.

“З метою остаточного узгодження цього мирного плану я доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткофу зустрітися з Путіним у Москві, а міністр Сухопутних військ Ден Дрісколл зустрінеться з українською стороною”, - написав Трамп.

Після цих переговорів представники Трампа мають повідомити про результати зустрічей високопосадовцям Білого дому.

Трамп запевнив, що "мирний план" із 28 пунктів "був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності".

"Я сподіваюся на зустріч з президентом Зеленським і Путіним найближчим часом, але ТІЛЬКИ тоді, коли угода про припинення війни буде ОСТАТОЧНО укладена або перебуватиме на завершальній стадії", – зауважив президент США.

Що відомо про “мирний план”