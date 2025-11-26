Екіпаж “Білий янгол” евакуював мешканців селища Зарічне

Поліцейські зі спецпідрозділу “Білий янгол” здійснили евакуацію мирних мешканців, які пішки вийшли з селища Зарічне у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Двоє жінок і чоловік подолали близько 12 кілометрів небезпечного шляху, щоб не потрапити в окупацію. Прив’язавши до велосипеда кілька торбинок, вони пробирались крізь обстріли та зливу до місця, де їх змогли підхопити “білі янголи”, - йдеться у повідомленні.

Евакуйовані цивільні розповіли, що ховались від дронів під деревами, лізли по бур’янах і потрапили під зливу. Їх житло знищили дрони.

Поліцейські також евакуювали кількох жителів Лимана. Зараз усі евакуйовані люди – у безпеці.