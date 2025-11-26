«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Екіпаж “Білий янгол” евакуював мешканців селища Зарічне

Поліцейські також евакуювали кількох жителів Лимана.

Екіпаж “Білий янгол” евакуював мешканців селища Зарічне
Екіпаж “Білий янгол” евакуював мешканців селища Зарічне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

Поліцейські зі спецпідрозділу “Білий янгол” здійснили евакуацію мирних мешканців, які пішки вийшли з селища Зарічне у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Двоє жінок і чоловік подолали близько 12 кілометрів небезпечного шляху, щоб не потрапити в окупацію. Прив’язавши до велосипеда кілька торбинок, вони пробирались крізь обстріли та зливу до місця, де їх змогли підхопити “білі янголи”, - йдеться у повідомленні.

Евакуйовані цивільні розповіли, що ховались від дронів під деревами, лізли по бур’янах і потрапили під зливу. Їх житло знищили дрони.

Поліцейські також евакуювали кількох жителів Лимана. Зараз усі евакуйовані люди – у безпеці.
﻿
