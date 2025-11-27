28 листопада в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - нагадали у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності у цей же час – для промислових споживачів.

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.