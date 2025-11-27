Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
У п’ятницю відключення світла будуть в усіх областях України

Відключатимуть населення і промисловість.

відключення світла Дніпро
Фото: EPA/UPG

28 листопада в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», - нагадали у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності у цей же час – для промислових споживачів.

При цьому час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 
