Нічна повітряна атака, 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, найпопулярніші запити українців у Google у 2025 році.

Упродовж доби російські війська атакували два райони Дніпропетровської області. Через це загинув 12-річний хлопчик.

"На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Щирі співчуття родині", – написав в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. За даними МВС, це - батьки загиблого хлопчика. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 боїв.

Найбільше (52) - на Покровському напрямку.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 солдатів, бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 2 РСЗВ та літак. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 1 178 610 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на п’ятницю армія Росії застосувала 137 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера й інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим. Близько 90 із них – "шахеди", повідомили в Повітряних силах у Telegram.

Зафіксовано влучання 57 дронів на 13 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

НАБУ і САП викрили злочинне угруповання, керування яким інкримінують народній депутатці. Про це антикорбюро повідомило в Telegram.

Імені фігурантки не назвали. Деталі обіцяли оприлюднити згодом.

За даними редакції від джерел в правоохоронних органах, йдеться про Анну Скороход.

УП з посиланням на джерела пише, що Скороход викрили в вимаганні неправомірної вигоди в $20 000 у бізнесмена.

Сама Скороход вважає, що слідчі дії за місцем проживання пов'язані з "тиском на опозицію".

Докладніше – в новині.

У Сизрані Самарської області РФ після повітряної атаки горів нафтопереробний завод корпорації "Роснєфть".

За інформацією від місцевих, пожежа розпочалася після вибухів. Невідомо, які саме засоби ураження використовувались для обстрілу ворожого НПЗ - безпілотники чи ракети.

Сизранський завод переробляє 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Цьогоріч він палав завдяки роботі українських Сил оборони вже декілька разів.

Відсутність мирної угоди щодо врегулювання війни в України віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді.

Як зазначив республіканець в інтерв'ю NBS News, увесь Білий дім вважав, а президент Дональд Трамп ще й постійно повторював, що припинити російсько-українську війну буде "найлегше". За словами Венса, якби хтось сказав йому у минулому, що простіше домогтися припинення вогню на Близькому Сході, ніж у Східній Європі, то він би "назвав таку людину божевільною".

При цьому віцепрезидент США переконує, що залишається оптимістом і сподівається на "хороші новини у найближчі тижні".

Пошуковий гігант Google підбив підсумки щодо запитів, які були найпопулярнішими у користувачів з України у 2025 році.

Як пише офіційний Google-блоґ, вже вдруге поспіль лідером пошуку стали слова "графік відключення світла". Другу і третю сходинку посіли телевізійні розваги - шоу "Холостяк" та серіал "Гра у кальмара".

Боксер Олександр Усик, який цьогоріч знову здобув титул абсолютного чемпіона світу, став найпопулярнішою персоною року. У топ-десятці - нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, перша леді США Меланія Трамп, відсторонений мер Одеси Геннадій Труханов та олігарх-корупціонер Тімур Міндіч.

У сфері покупок українці шукали іграшку "лабубу", пікапи для Збройних Сил, жіночу військову форму, вишиванки, дрогобицьку сіль та генератори.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!