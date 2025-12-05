Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У ЦПД спростували російські фейки про "злочини ЗСУ проти цивільних" у Покровську

Росіяни зокрема поширюють брехню, нібито українські безпілотники атакували мирних людей, що намагалися вийти з Покровська в бік російських військ. 

У ЦПД спростували російські фейки про "злочини ЗСУ проти цивільних" у Покровську
Фейкова новина, ілюстративне фото
Фото: Media Confidential

Центр протидії дезінформації попередив про нові російські фейки про "злочини ЗСУ проти цивільних" у Покровську.

У ЦПД розповіли, що зафіксовано поширення нових повідомлень зі звинуваченнями українських військових у розстрілах цивільного населення. Зокрема росіяни тиражують брехню, нібито українські безпілотники атакували мирних людей, що намагалися вийти з Покровська в бік російських військ. Крім того, поширюються повідомлення, начебто українські військові в цивільному одязі навмисно стріляли по цивільних.

"Як і в інших випадках, жодних доказів цих «злочинів» не існує. Сюжети росіян побудовані на «свідченнях» людей, що опинилися під російською окупацією та на відеозаписах з БпЛА, з яких неможливо встановити ні місце та обставини подій, ні те, хто саме атакував цивільних", – зазначено у повідомленні. 

Також у ЦПД додають, що подібні фейки неодноразово спростовували і раніше.

У Центрі наголошують, що мета цієї кампанії – дискредитація Сил оборони України, провокування розколу між військовими й цивільними та відвертання уваги від російських воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях України.
