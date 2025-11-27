Силовики припинили спробу незаконного переправлення людей через українсько-румунський кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

затримання учасників схеми

Організатором схеми був військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив службу. До незаконної діяльності він залучив ще п’ятьох спільників.

За даними слідства, група планувала переправити двох осіб поза пунктами пропуску за 8 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці затримали всіх учасників до здійснення злочину. Під час обшуків вилучили гроші, автомобіль, телефони та записи, у яких фіксували діяльність угруповання.

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою і можуть внести заставу.