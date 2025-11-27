Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні затримали дезертира і його спільників, які хотіли відправити до Румунії військовозобов’язаних

За «послугу» просили 8 тисяч доларів.

В Україні затримали дезертира і його спільників, які хотіли відправити до Румунії військовозобов’язаних
прикордонники
Фото: ДПСУ

Силовики припинили спробу незаконного переправлення людей через українсько-румунський кордон. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

затримання учасників схеми
затримання учасників схеми

Організатором схеми був військовослужбовець Збройних сил України, який самовільно залишив службу. До незаконної діяльності він залучив ще п’ятьох спільників.

За даними слідства, група планувала переправити двох осіб поза пунктами пропуску за 8 тисяч доларів з кожного. Правоохоронці затримали всіх учасників до здійснення злочину. Під час обшуків вилучили гроші, автомобіль, телефони та записи, у яких фіксували діяльність угруповання.

Слідчі повідомили всім фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою і можуть внести заставу.
Теми: , ,
﻿
