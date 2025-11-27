СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Латвія поставила Україні вже 12 тисяч дронів

На зустрічі главою латвійського МЗС говорили про потенціал спільного виробництва зброї.

Зеленський: Латвія поставила Україні вже 12 тисяч дронів
Володимир Зеленський і Байба Браже на зустрічі 27 листопада 2025 року
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже повідомив, що латвійська сторона передала нашій державі уже 12 тисяч дронів.

За словами Зеленського, Латвія є лідеркою коаліції дронів.

Глава держави відзначив Браже орденом «За заслуги» II ступеня за її внесок у підтримку суверенітету України та розвиток двосторонньої співпраці. 

Під час перемовин сторони обговорили оборонну взаємодію, механізм SAFE та потенціал спільного виробництва зброї. 

Президент також повідомив, що позиції Києва та Риги щодо дипломатичної роботи залишаються єдиними: потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати координацію з партнерами. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies