Зеленський: Латвія поставила Україні вже 12 тисяч дронів

На зустрічі главою латвійського МЗС говорили про потенціал спільного виробництва зброї.

Володимир Зеленський і Байба Браже на зустрічі 27 листопада 2025 року

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже повідомив, що латвійська сторона передала нашій державі уже 12 тисяч дронів.

За словами Зеленського, Латвія є лідеркою коаліції дронів.

Глава держави відзначив Браже орденом «За заслуги» II ступеня за її внесок у підтримку суверенітету України та розвиток двосторонньої співпраці.

Під час перемовин сторони обговорили оборонну взаємодію, механізм SAFE та потенціал спільного виробництва зброї.

Президент також повідомив, що позиції Києва та Риги щодо дипломатичної роботи залишаються єдиними: потрібно посилювати санкційний тиск на Росію та продовжувати координацію з партнерами.