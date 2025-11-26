Ватикан уперше за кілька років завершив бюджетний рік із профіцитом

Ватикан завершив 2024 рік із бюджетним профіцитом у 1,6 млн євро (1,85 млн доларів), що стало першим позитивним результатом після тривалої серії дефіцитів, пише Reuters.

У першій від 2022 року бюджетній доповіді у Ватикані заявили про «значне відновлення» фінансових показників, насамперед завдяки зростанню пожертв та прибуткам від інвестицій.

Крім того, Святому Престолу вдалося скоротити структурний дефіцит — різницю між регулярними доходами і витратами — удвічі, хоча він усе ще становить 44 млн євро.

У пресрелізі зазначили, що звіт демонструє «чітке покращення» і вказує на позитивний рух у напрямку фінансової стійкості, хоча досягнення повної збалансованості бюджету залишається довгостроковою метою.

Під час понтифікату Папи Франциска фінанси Ватикану стали одним із головних викликів. Папа неодноразово стикався з опором кардиналів, намагаючись закрити бюджетні «дірки», і тричі — з 2021 по 2024 рік — урізав зарплати кардиналам. Попередній дефіцит, згідно з джерелами Reuters, сягав 83 млн євро, але сам Ватикан тоді не публікував розгорнутих звітів.

Через відсутність можливості випускати боргові інструменти чи запроваджувати податки, фінансова база Святого Престолу обмежується трьома основними джерелами: пожертви, інвестиції та дохід від Ватиканських музеїв. Також до бюджету надходить прибуток від дитячої лікарні Bambino Gesù у Римі.

За даними звіту, доходи Ватикану торік зросли на 79 млн євро, передусім завдяки пожертвам та збільшенню прибутковості лікарні, тоді як видатки збільшилися на 40 млн євро. Управління активами принесло 46 млн євро чистого позитивного результату, що включало прибутки від продажу довготривалих інвестицій після запуску нового інвестиційного комітету.

Разом із тим, оприлюднений звіт не містить даних про збільшення зобов’язань пенсійного фонду Ватикану, які, за оцінками на 2022 рік, перевищували 631 млн євро і, за словами інсайдерів, відтоді лише зросли.