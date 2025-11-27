27 листопада відбулася зустріч санкційних координаторів європейських держав.

Про це у вечірньому відезверненні повідомив Володимир Зеленський.

«Якщо Путін не хоче зупинятись, санкції не будуть зупинятись. Пріоритети зрозумілі – бити по російській нафті, по російській технологічній складовій, по їхніх фінансах, по їхніх активах, які працюють на російську воєнну машину. Світ нам допомагатиме», - сказав глава деержави.

Президент зазначив, що від світової спільноти також залежить,чи буде мир.

«Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав», - заявив Зеленсьбкий.

Він також повідомив, що українська делегація разом з американськими представниками вже на цьому тижні – наприкінці тижня – «продовжить наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру й гарантій безпеки».

«Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми й зараз на зв’язку з американською стороною та з нашими європейськими друзями. Також я інформую наших партнерів в інших частинах світу, і я дякую їм за підтримку нашого суверенітету, нашої держави. Водночас ми робимо все, щоб в України була достатня оборонна підтримка», - запевнив глава держави.