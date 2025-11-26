У Силах оборони півдня спростували інформацію про окупацію Високого на Запоріжжі

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області триває активна оборонна операція, але інформація про нібито захоплення селища Високе російськими військами не відповідають дійсності.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Говорити про те, що противник захопив цей населений пункт, поки триває оборонна операція, наразі дуже рано. Там дійсно йдуть жорстокі бої. Біля населеного пункту було декілька бойових зіткнень. Втрат наших позицій не зафіксовано", — повідомив Волошин.

За його словами, немає офіційної інформації про те, що українські підрозділи відійшли або що населений пункт перейшов під контроль противника.

Речник наголосив, що під час активних бойових дій лінія зіткнення є динамічною, тому ситуація на напрямку постійно змінюється.

"Загалом на Гуляйпільському напрямку ситуація доволі непроста — бої тривають постійно", — додав речник.