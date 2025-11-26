Сили оборони: ворог не припиняє спроб просунутися до Степногірська на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку бойові дії залишаються інтенсивними, однак українські Сили оборони стримують атаки ворога.

Про це повідомляє речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

За словами речника, протягом 25 листопада на запорізькій ділянці фронту зафіксовано 29 бойових зіткнень, з яких вісім тривають дотепер. Найскладніша ситуація — на Гуляйпільському напрямку, де російські війська здійснили 16 штурмових спроб. Ще 13 атак зафіксовано на Олександрівському напрямку.

Попри значні щоденні втрати, що сягають близько 300 військовослужбовців, російські сили продовжують намагатися прорвати українську оборону.

"Противник не просунувся, проте він намагається, найближче біля Запоріжжя - це ділянка лінії бойового зіткнення, де населені пункти Кам'янське, Приморське і Плавні, в бік Степногірська (просуватися - ред.)", — зазначив Волошин.

Він наголосив, що від Степногірська до околиць Запоріжжя — близько 20 кілометрів. Саме цей населений пункт російські сили намагаються захопити протягом майже пів року, аби створити плацдарм для подальшого просування.

"Якщо вони (росіяни - ред.) захоплять (селище - ред.), дуже важко буде вибити противника, там можна тримати оборону, тому цілком зрозуміло, чому він не припиняє вже близько пів року свої спроби зайти в це селище і взяти його під контроль, але ми відбиваємо всі ці його спроби", — запевнив речник.

Волошин також повідомив, що частина жителів Степногірської громади досі перебуває в зоні підвищеної небезпеки. Військова адміністрація та Сили оборони продовжують проводити евакуаційні заходи і роз’яснювати ризики для цивільного населення.