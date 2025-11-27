В Одесі дві заступниці голови однієї з районних адміністрацій міської ради у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України.

СБУ затримала в Одесі чиновниць, які вихваляли Путіна

Служба безпеки затримала ще чотирьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та героїзували рашистів, повідомляє СБУ.

Так, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради, які у розмовах з колегами по роботі вихваляли Путіна та агітували за капітуляцію України.

Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону.

На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації.

Серед іншого, у розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала воєнні злочини рашистів.

У Полтавській області кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора Телеграм-каналу, який ховався від мобілізації та закликав підписників «донатити» на підтримку армії РФ.

Для цього він розмістив на каналі посилання з електронними рахунками російських банків, які скопіював з ворожих інтернет-спільнот.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційної діяльності фігурантів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 110-2 (пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.