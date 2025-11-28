У міністерстві зазначили, що програми «єЯсла» та «єСадок» відкриють батькам більше можливостей поєднувати професійну діяльність із вихованням дітей.

У четвер, 27 листопада, перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець взяла участь у форумі «Дошкілля України за рік масштабної трансформації: шлях змін, можливостей і спільних рішень», де представила позицію Мінсоцполітики щодо оновлення законодавства та розвитку державної підтримки батьків з дітьми раннього віку.

Форум об’єднав представників уряду, громадськості, місцевих органів влади та освітян для спільного напрацювання рішень, які забезпечать доступність та якість дошкільної освіти в Україні.

У рамках панельної дискусії Людмила Шемелинець підкреслила, що програми «єЯсла» та «єСадок» відкриють батькам більше можливостей поєднувати професійну діяльність із вихованням дітей. Зокрема, наразі держава працює над створенням доступних сервісів подання документів для отримання цієї підтримки.

«У наших амбітних планах – щоб усі документи можна було подавати через Дію. Якщо система не буде готова технічно з 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду. У будь-якому випадку програма буде працювати з нового року», – наголосила вона.

Людмила Шемелинець також зазначила, що фінансова підтримка, передбачена програмою «єЯсла», буде спрямована на оплату послуг няні, приватного садка або гуртків, що сприятиме розвитку дитини та дозволить батькам бути впевненими в якісному догляді.

«Ми прагнемо створити сприятливе середовище для розвитку дітей та підтримати мам, які повертаються на роботу, щоб вони могли не втрачати професійні навички», — додала вона.

З 1 січня 2026 року стартує програма «єЯсла» – щомісячна допомога для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становитиме 8 000 грн, а для дітей з інвалідністю – 12 000 грн. Кошти можна буде використовувати на оплату послуг догляду та розвитку дитини: няні, приватного або комунального закладу, гуртків тощо.

Програма «єСадок» запрацює у 2028 році та передбачає щомісячну підтримку для сімей з дітьми дошкільного віку (від 3 до 6 років, а для дітей з особливими освітніми потребами – до 7–8 років), якщо громада не змогла забезпечити дитині місце у садочку або необхідний обсяг послуг догляду. Розмір виплати – 8 000 грн, для дітей з інвалідністю – 12 000 грн.

Як зазначають у міністерстві, обидві програми формують безперервну систему підтримки сімей – від народження дитини до шкільного віку – та спрямовані на розвиток якісних освітніх послуг і зміцнення спроможності громад.