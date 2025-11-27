СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон": підприємець зареєстрував 25 фірм із креативними назвами

Це - офіційні назви юридичних осіб. 

Фото: puxabay
Фото: puxabay

Підприємець Володимир Буняк зареєстрував 25 компаній із креативними назвами. Серед них – "Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон".

Про це йдеться у повідомленні "Опендатамедіа"

Серед назв: 

  • "Важний Гусь Бумажний" 
  • "Огірковий Барон"
  • "Сумний Пітекантроп"
  • "Цегляний король"
  • "Грязьовий краб".

"І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів", – зазначено у повідомленні. 

Як вказано у сервісі "Опендатабот", усі ці фірми займаються роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

 
