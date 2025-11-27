"Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон": підприємець зареєстрував 25 фірм із креативними назвами

Підприємець Володимир Буняк зареєстрував 25 компаній із креативними назвами. Серед них – "Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон".

Про це йдеться у повідомленні "Опендатамедіа".

Серед назв:

"Важний Гусь Бумажний"

"Огірковий Барон"

"Сумний Пітекантроп"

"Цегляний король"

"Грязьовий краб".

"І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів", – зазначено у повідомленні.

Як вказано у сервісі "Опендатабот", усі ці фірми займаються роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.