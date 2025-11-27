"Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон": підприємець зареєстрував 25 фірм із креативними назвами

Підприємець Володимир Буняк зареєстрував 25 компаній із креативними назвами. Серед них – "Сумний Пітекантроп" та "Огірковий Барон".
Про це йдеться у повідомленні "Опендатамедіа".
Серед назв:
- "Важний Гусь Бумажний"
- "Огірковий Барон"
- "Сумний Пітекантроп"
- "Цегляний король"
- "Грязьовий краб".
"І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів", – зазначено у повідомленні.
Як вказано у сервісі "Опендатабот", усі ці фірми займаються роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.