Харків пролонгував до кінця року мораторій на всі місцеві податки для бізнесу

Під час дії мораторію підприємці міста не сплачують податок на нерухомість, плату за землю, а ФОПи 4-ї групи звільнені від єдиного податку.

Харків пролонгував до кінця року мораторій на всі місцеві податки для бізнесу
Фото: detector.media

Харків пролонгував до кінця року мораторій на всі місцеві податки для бізнесу. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

“Харків — єдине місто в Україні, яке повністю скасувало всі місцеві податки для бізнесу. Ми запровадили такий мораторій ще у квітні минулого року й сьогодні пролонгували його до кінця 2025-го”, — йдеться у повідомленні.

Мер зазначив, що під час дії цього рішення жоден підприємець міста не сплачує податок на нерухомість, плату за землю, а ФОПи 4-ї групи звільнені від єдиного податку.

“Я часто чую від багатьох наших бізнесів, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати  найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця”, — написав Терехов. 

Також він повідомив, що із колегами з інших прифронтових громад вже формують перелік нових пропозицій до парламенту, уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки й можливостей саме для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій.
